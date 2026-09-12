Певица Саша вернулась в Россию после провала в Америке и живет на даче

Звезда 2000-х Саша Антонова покинула США после неудачной попытки покорить Голливуд. Продала особняк за $1,3 млн и вернулась к маме на дачу.
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