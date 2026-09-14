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FiNE NEWS

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Бывший подполковник СБУ спрогнозировал последнюю зиму Зеленского в должности президента

Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в интервью РИА Новости выразил мнение, что предстоящая зима может стать для президента Украины Владимира Зеленского последней в должности.

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