Маскировка под экспорт и двойная маркировка: ФНС выявила схемы ухода от налогов в табачной отрасли

Федеральная налоговая служба (ФНС) выявила схемы ухода от налогов в табачной отрасли. Компании многократно используют коды маркировки, реализуют в России сигареты, замаскированные под экспорт, а также продают на сторону спецмарки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии