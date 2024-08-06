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Маскировка под экспорт и двойная маркировка: ФНС выявила схемы ухода от налогов в табачной отрасли

Маскировка под экспорт и двойная маркировка: ФНС выявила схемы ухода от налогов в табачной отрасли

Федеральная налоговая служба (ФНС) выявила схемы ухода от налогов в табачной отрасли. Компании многократно используют коды маркировки, реализуют в России сигареты, замаскированные под экспорт, а также продают на сторону спецмарки.

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