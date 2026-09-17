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Царьград

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СПбГУ и Zhongyan открыли образовательный центр в Пекине

СПбГУ и Zhongyan открыли образовательный центр в Пекине

СПбГУ и Zhongyan Online подписали соглашение о создании Пекинского образовательного центра. Центр будет расположен в Сохо, Пекине и станет важной частью российско-китайского образовательного сотрудничества на 2026-2027 годы.

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