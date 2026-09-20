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Рис смеху не помеха: убойная подборка мемов

Рис смеху не помеха: убойная подборка мемов

Юмор, собранный по крупицам!Рис — сир сегодня на столе: Всемирный день риса празднуют 20 сентября!Плов — как окрошка, но из риса с мясом: у каждого есть единственно правильный рецепт.

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