# Чернильница Действительно любопытную историю удалось прочитать в телеграм-канале Русской общины, столкнувшейся с довольно интересной ситуацией.
Мигранты самозаселились в квартиру погибшего. Красиво жить не запретишь
Комментарии
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А
Александр24
Наверняка уже все бумажки подложили - наследников нет, выморочное имущество, перешло в собственность муниципалитета и сдано в поднаём гражданину России (естественно черножопому) - вот и вся схема. И хрен ты их возьмёшь.
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5 час.
Элеонора Коган
Без полиции и ЖЭКа здесь не обошлось.
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3 час.
Нина Плотникова
Не сходи с ума. Их и наняли и заселили владельы управляющей компании. С них и спрос. И учти призывы к убийству уголовно наказуемое деяние.
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1 мин.
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