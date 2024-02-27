Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Мигранты самозаселились в квартиру погибшего. Красиво жить не запретишь

Мигранты самозаселились в квартиру погибшего. Красиво жить не запретишь

# Чернильница   Действительно любопытную историю удалось прочитать в телеграм-канале Русской общины, столкнувшейся с довольно интересной ситуацией.

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Комментарии
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А
Александр24
Наверняка уже все бумажки подложили - наследников нет, выморочное имущество, перешло в собственность муниципалитета и сдано в поднаём гражданину России (естественно черножопому) - вот и вся  схема. И хрен ты их возьмёшь.
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5 час.
Элеонора Коган
Без полиции и ЖЭКа здесь не обошлось.
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3 час.
Нина Плотникова
Не сходи с ума. Их и наняли  и заселили владельы управляющей компании. С них и спрос.  И учти призывы к убийству уголовно наказуемое деяние.
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