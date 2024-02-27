Мигранты самозаселились в квартиру погибшего. Красиво жить не запретишь

А Александр24 Наверняка уже все бумажки подложили - наследников нет, выморочное имущество, перешло в собственность муниципалитета и сдано в поднаём гражданину России (естественно черножопому) - вот и вся схема. И хрен ты их возьмёшь.

Элеонора Коган Без полиции и ЖЭКа здесь не обошлось.