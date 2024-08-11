Сенатор Пушков: Баху действительно пора уходить с поста главы МОК

Председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале отреагировал на новость о том, что Томас Бах не будет переизбираться на должность главы Международного олимпийского комитета (МОК), поддержав это решение.
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