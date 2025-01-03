Новую комету ATLAS можно будет увидеть с Земли без бинокля

Новую комету ATLAS жители Земли смогут увидеть без бинокля 13 января, если комета переживет сближение, заявил научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий, сообщает 3 января РИА Новости.
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