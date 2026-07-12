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Габриэл Бортолето: «При борьбе за титул Ферстаппен не помогал бы мне так, как сейчас»

Пилот « Ауди » поделился мыслями о дружбе с четырехкратным чемпионом «Ф-1» Максом Ферстаппеном . «Макс – мой друг.

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