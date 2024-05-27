В РФ предложили исключить «Талибан» из запрещённых организаций

С таким предложением выступили МИД и Минюст.фото: flickr.com--> МИД и Минюст доложили президенту Владимиру Путину, что движение «Талибан» (запрещённая в РФ террористическая организация), можно исключать из списка запрещённых организаций.
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