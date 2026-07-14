Зачем Франция и Россия помогли США победить Англию «Капитуляция генерала Бургойна при Саратоге». Художник Джон Трамбулл.
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Зачем Франция и Россия помогли США победить Англию «Капитуляция генерала Бургойна при Саратоге». Художник Джон Трамбулл.
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