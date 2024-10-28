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Аврамович, Миллер, Мун, Коновалов и Беленицкий – в символической пятерке недели Лиги ВТБ

Аврамович, Миллер, Мун, Коновалов и Беленицкий – в символической пятерке недели Лиги ВТБ

В пятерку лучших игроков вошли Алекса Аврамович (ЦСКА), Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»), Ксавьер Мун («Зенит»), Макар Коновалов (МБА-МАИ) и Михаил Беленицкий (УНИКС).

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