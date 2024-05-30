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Иран официально отверг диверсию как причину падения вертолёта Раиси

Иран официально отверг диверсию как причину падения вертолёта Раиси

Расследование деталей трагедии продолжается.Генеральный штаб Вооруженных Сил Исламской Республики Иран отказался от версии, что падение вертолёта президента страны Ибрахима Раиси могло произойти из-за намеренного подрыва.

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