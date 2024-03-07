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Бутылка к празднику. Как выбрать хорошее и недорогое вино к 8 марта

Бутылка к празднику. Как выбрать хорошее и недорогое вино к 8 марта

Букет цветов, тортик или конфеты и бутылка вина — стандартный набор для женского праздника 8 марта. Так можно поздравить подругу, любимую женщину (отметим, что подарка цветы и вино не отменяют, а служат приятным дополнением).

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