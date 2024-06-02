Кухня и дом
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Кухня и дом

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Французы и итальянцы считают: сыр, это пища богов, и в чем-то они правы.

Французы и итальянцы считают: сыр, это пища богов, и в чем-то они правы.

Бри Набор для резки сыра Bradex «рокфор»Будет приобретено ООО «Яндекс сырье: Молоко цельное – 8 литров Мезофильно-молочнокислая культура – ​​1/4 чайной ложки Белый порошок пенициллина от плесени — 1/8 ч л Кальций хлорид – 1/4 чайной ложки Жидкая сычужная закваска – 1/4 чайной ложки Консервная соль – 4 чайные ложки Способы приготовления: Нагрейте кастрюлю с молоком и снимите ее с плиты, обратите внимание: молоко не кипит.

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