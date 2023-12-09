Залог безопасности Отечества, да и всей планеты в целом

А как это сделать (сделать Запад голодным, разобщенным, погрязшим в нищете и забвении) автор почему-то не указывает. С давних пор, особенно со времён Петра Великого, мы, русские, смотрим на Запад открыв рот:"Вот нам бы так!" И национальное самосознание по-настоящему просыпается, только тогда, когда обнаглевшие западники пытаются Россию захватить и уничтожить. Автор не договаривает , а я скажу - России НУЖНА настоящая война с Западом, противостояние не на жизнь , а на смерть. По-другому не выживем.

Гарибян Сусанна

А воевать опять должны наши мужья, дети и внуки? Нет уж, лучше худой мир, чем добрая ссора. Нам чужого не надо, но и своего отдавать нельзя никогда. В стране полно проблем, закончится СВО нужно будет решать проблемы в стране, постепенно и разумно. Чтобы Россия прочно стала на ноги, избавилась от либеральной накипи, подлости новых буржуев-предателей, вернула свою культуру, образование, память. Трудно, но вполне выполнимо, тем более, что Путин это уже делает. А воевать с Европой до последнего русского нам не следует. Да и зачем, у нас есть всё, чтобы жить достойно и счастливо, просто нужно иметь чёткий план и верность своей стране.