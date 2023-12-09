Моя позиция проста. За всё, что сделал Запад с моим Отечеством, он должен платить. Не заплатить, а платить! Процесс должен быть непрерывным и длящимся, чтобы представители западной цивилизации на генном уровне с молоком матери впитали: агрессия против России - это очень дорого! Русофоб и нищеброд должны стать словами-синонимами.
Залог безопасности Отечества, да и всей планеты в целом
Комментарии
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Сергей Дмитриев
Да..., вот такую "демократию-цивилизацию" онЕ устойчиво продвигают на Восток, при этом пуЖают , что Россия ломанЁт на Запад, что особенно сейчас рельефно видно.
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7 час.
Кораблев Сергей
А как это сделать (сделать Запад голодным, разобщенным, погрязшим в нищете и забвении) автор почему-то не указывает. С давних пор, особенно со времён Петра Великого, мы, русские, смотрим на Запад открыв рот:"Вот нам бы так!" И национальное самосознание по-настоящему просыпается, только тогда, когда обнаглевшие западники пытаются Россию захватить и уничтожить. Автор не договаривает , а я скажу - России НУЖНА настоящая война с Западом, противостояние не на жизнь , а на смерть. По-другому не выживем.
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6 час.
Гарибян Сусанна
А воевать опять должны наши мужья, дети и внуки? Нет уж, лучше худой мир, чем добрая ссора. Нам чужого не надо, но и своего отдавать нельзя никогда. В стране полно проблем, закончится СВО нужно будет решать проблемы в стране, постепенно и разумно. Чтобы Россия прочно стала на ноги, избавилась от либеральной накипи, подлости новых буржуев-предателей, вернула свою культуру, образование, память. Трудно, но вполне выполнимо, тем более, что Путин это уже делает. А воевать с Европой до последнего русского нам не следует. Да и зачем, у нас есть всё, чтобы жить достойно и счастливо, просто нужно иметь чёткий план и верность своей стране.
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5 час.
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