Как я Попал на Американский Флот? Служба в ВМС США!

﻿﻿Всем привет! Прошло всего три года, как я снова вышел на связь. =) Теперь я уже не дальнобойщик, не установщик, не таксист, не дальнобойщик - теперь я моряк! Видишь, какая судьба интересная? моя концепция сервиса началась в 2011 году, когда я заинтересовался лотереей грин-карт.