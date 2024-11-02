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Как я Попал на Американский Флот? Служба в ВМС США!

Как я Попал на Американский Флот? Служба в ВМС США!

﻿﻿Всем привет! Прошло всего три года, как я снова вышел на связь. =) Теперь я уже не дальнобойщик, не установщик, не таксист, не дальнобойщик - теперь я моряк! Видишь, какая судьба интересная? моя концепция сервиса началась в 2011 году, когда я заинтересовался лотереей грин-карт.

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