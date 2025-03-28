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«Вуэльта Каталонии». 6-й этап. Гонщики проедут 118,6 км по маршруту с тремя категорийными подъемами

Этап был сокращен из-за риска усиления ветра. «Вуэльта Каталонии» 6-й этап Берга – Сьерра-де-Керальт 118,6 км Профиль/Карта Начало – 16:00 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.

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