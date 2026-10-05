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Пятый канал

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Собственник особняка Миллера намерен восстановить здание после пожара

Собственник особняка Миллера намерен восстановить здание после пожара

Компания «ТАС», владеющая сгоревшим особняком Миллера в Санкт-Петербурге, намерена приложить все усилия для его восстановления.

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