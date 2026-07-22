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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристиан Алвес о базе «Краснодара»: «Во всем мире не видел подобного. Все выстроено так, чтобы игроки развивались и достигали большего уровня»

Новичок « Краснодара » Кристиан Алвес поделился впечатлениями о клубной базе. Бразильский полузащитник в июле  перешел из « Крузейро », подписав с «быками» контракт до июня 2030 года.

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