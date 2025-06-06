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Царьград

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Киев в огне. На столицу Украины обрушилась армада ударных беспилотников России. Свежая новость с фронтов СВО от военкоров

Киев в огне. На столицу Украины обрушилась армада ударных беспилотников России. Свежая новость с фронтов СВО от военкоров

В отдельных районах украинской столицы начались крупные пожары из-за падения обломков БПЛА. Жителей Киева попросили спуститься в бомбоубежища на время действия воздушной атаки.

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