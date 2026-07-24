В Курумоче задержали 11 рейсов из-за ракетной опасности

В самарском аэропорту «Курумоч» 24 июля возникли временные трудности с обслуживанием 21 рейса. Зафиксированы задержки вылетов 11 воздушных судов: в Калининград (5:50 — 9:30), Тобольск (6:50 — 9:30), Новый Уренгой (6:50 — 9:30), Санкт-Петербург (10:20 — 12:00), Анталью (5:45 — 12:50), Москву (12:10 — 14:10, 13:25 — 14:25, 11:00 — 14:40, 17:35 — 20:10), Сочи (15:50 — 17:50) и Казань (16:40 — 18:00).
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