Спорт и диета
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Спорт и диета

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Личный опыт ухода после инсульта: что действительно помогает восстановиться

Личный опыт ухода после инсульта: что действительно помогает восстановиться

Когда в семью приходит инсульт, привычный мир меняется в один момент. Ещё вчера человек был активным, самостоятельным, строил планы — а сегодня ему нужна помощь даже в самых простых вещах.

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