На Светлановском проспекте начался демонтаж незаконного павильона

Его площадь составляла 400 квадратных метров В Санкт-Петербурге на Светлановском проспекте ведется демонтаж незаконно установленного многосекционного павильона, площадь которого составляла около 400 квадратных метров.
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