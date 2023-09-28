Собянин: Южная рокада построена более чем на 85%

Здесь построили 32,5 км дороги, семь эстакад и два путепровода В четверг, 28 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале сообщил своим подписчикам о том, что строительная готовность Южной рокады составляет более 85%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии