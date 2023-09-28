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  • Павел К
    Держите собаку на поводке. Надевайте на неё намордник.  Никогда не давайте ей есть что либо на улице. Т.е. - воспитыв...Во дворе на Карго...

Собянин: Южная рокада построена более чем на 85%

Собянин: Южная рокада построена более чем на 85%

Здесь построили 32,5 км дороги, семь эстакад и два путепровода В четверг, 28 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале сообщил своим подписчикам о том, что строительная готовность Южной рокады составляет более 85%.

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