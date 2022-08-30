Саудовский суд приговорил к 45 годам тюрьмы женщину за посты в соцсетях

ДОХА, 30 авг - РИА Новости. Подданная Саудовской Аравии Нура аль-Кахтани была приговорена к 45 годам тюремного заключения за свои посты в социальных сетях, сообщила во вторник саудовская правозащитная группа ALQST со ссылкой на судебные документы.