Любопытное продолжение получила поездка Владимира Зеленского в Лондон, где он встретился с британским премьером Энди Бернэмом и получил аудиенцию у короля Карла III.
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