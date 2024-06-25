Новые путешествия с новым шеф-поваром в ресторане Cape (Кейп)

О чем вы думаете, собираясь в путешествие? Об увлекательных приключениях, новых впечатлениях, знакомствах и расширении горизонтов? О свободе, отдыхе и вдохновении? О возможности испытать новые вкусы и запахи, увидеть удивительные пейзажи, почувствовать атмосферу новых стран и городов? В любом случае путешествия всегда связаны с чувством обновления: как будто вы начинаете всё заново и открываете для себя мир с чистого листа.