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  • lady lyudmila
    Вот пусть там и развивается.Эмин Агаларов при...
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Новые путешествия с новым шеф-поваром в ресторане Cape (Кейп)

Новые путешествия с новым шеф-поваром в ресторане Cape (Кейп)

О чем вы думаете, собираясь в путешествие? Об увлекательных приключениях, новых впечатлениях, знакомствах и расширении горизонтов? О свободе, отдыхе и вдохновении? О возможности испытать новые вкусы и запахи, увидеть удивительные пейзажи, почувствовать атмосферу новых стран и городов? В любом случае путешествия всегда связаны с чувством обновления: как будто вы начинаете всё заново и открываете для себя мир с чистого листа.

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