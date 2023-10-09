Специалисты назвали муниципалитеты Приморья, в которых на этой неделе возможны пожары

В шести муниципальных образованиях Приморского края прогнозируется высокий класс пожарной опасности в лесах по метеоусловиям, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
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