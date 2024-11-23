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В Турции заявили, что США и Британия дали старт конфликту на Украине

В Турции заявили, что США и Британия дали старт конфликту на Украине

Обозреватель проправительственной турецкой газеты Hürriyet Абдулкадир Сельви заявил, что Соединенные Штаты и Великобритания стали инициаторами конфликта на Украине, а Лондон активно препятствует началу мирных переговоров.

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