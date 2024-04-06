Источник «360»: в Балашихе и Реутове провели проверку на выявление нелегалов

Сотрудники МВД, военкоматов и СК России провели проверку в Балашихе и Реутове для выявления не состоящих на воинском учете, а также тех, кто находится на территории городских округов с нарушением регистрации.
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