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Источник «360»: в Балашихе и Реутове провели проверку на выявление нелегалов

Источник «360»: в Балашихе и Реутове провели проверку на выявление нелегалов

Сотрудники МВД, военкоматов и СК России провели проверку в Балашихе и Реутове для выявления не состоящих на воинском учете, а также тех, кто находится на территории городских округов с нарушением регистрации.

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