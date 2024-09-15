Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"БЛЭКУОТЕР" ВКЛЮЧИЛ ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ: ЕСЛИ ПАДЁТ ВЕНЕСУЭЛА, РУХНУТ И КУБА С НИКАРАГУА

"БЛЭКУОТЕР" ВКЛЮЧИЛ ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ: ЕСЛИ ПАДЁТ ВЕНЕСУЭЛА, РУХНУТ И КУБА С НИКАРАГУА

Основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс обещает скинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро к 16 сентября.

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