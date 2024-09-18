Российские силы под Суджей разгромили подразделения ВСУ и американскую ЧВК

Российские силы под Суджей разбили несколько бригад ВСУ, подразделение украинских сил специальных операций (ССО) и отряд американской ЧВК Forward, сообщил командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».
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