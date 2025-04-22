Монтерам пути в Братском районе вернули зарплату за полгода ночных смен

Более полугода монтеры пути в Братском районе работали по ночам бесплатно. Транспортная прокуратура выявила, что в период с мая по октябрь 2024 года работникам Вихоревской дистанции пути Восточно-Сибирской железной дороги не начислялась оплата за ночные смены.
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