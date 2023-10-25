Оперативники задержали в Пикалёве подозреваемых в угоне и сожжении "Нивы" из Боровичей

Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России "Боровичский" задержали в городе Пикалёво Ленинградской области двух неоднократно судимых местных жителей, подозреваемых в кражах автомашин.
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