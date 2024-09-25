Театр абсурда
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Театр абсурда

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Кто пытается убрать SHAMAN со сцены. Уже три концерта певца отменены, и это не предел

Кто пытается убрать SHAMAN со сцены. Уже три концерта певца отменены, и это не предел

Интересная жизнь с Vera Star Тяжела и неказиста, жизнь народного артиста. Именно такими словами можно описать то что сегодня происходит с певцом патриотического жанра Ярославом Дроновым, более известного широкой публики как Шаман.

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