Экс-министра обороны Южной Кореи арестовали по подозрению в госизмене

Южнокорейские силовики задержали бывшего министра обороны Ким Ён Хёна, его подозревают в государственной измене в контексте расследования обстоятельств введения военного положения президентом Юн Сок Ёлем.
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