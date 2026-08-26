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Мбаппе забил 1-й гол в сезоне – «Сосьедаду». У Килиана 57 мячей в 67 матчах за «Реал» в Ла Лиге

Килиан Мбаппе открыл счет голам в этом сезоне. Нападающий «Реала» поразил ворота «Сосьедада» на 40-й минуте матча Ла Лиги.

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