Воронежская теннисистка Полина Яценко пробилась в основную сетку US Open

Воронежская теннисистка Полина Яценко, занимающая 160-е место в рейтинге, впервые в карьере пробилась в основную сетку турнира Большого шлема, победив в третьем квалификационном матче Андреа Ласаро Гарсия со счётом 2:0.
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