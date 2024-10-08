Магия либидо: комедия «Становясь волшебницей» готовится ко второму сезону (с трейлером)

Пикантная комедия «Становясь волшебницей» получит второй сезон. Волшебную новость на прошедшем в Тибе фан-мероприятии сообщила медиакомпания Kadokawa, чем приятно удивила не только поклонников сериала, но актрис озвучивания.
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