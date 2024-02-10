Теннисистка Пивоварова назвала четырех россиянок разочарованием Australian Open

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с "Газетой.Ru" рассказала, почему россиянки Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова больше всего разочаровали ее на Australian Open - 2024.
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