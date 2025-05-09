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Гари Невилл: «У МЮ» есть удивительный талант – даже в плохие времена брать трофеи. Неплохая привычка. Позади ужасный сезон»

Гари Невилл: «У МЮ» есть удивительный талант – даже в плохие времена брать трофеи. Неплохая привычка. Позади ужасный сезон»

Ранее манкунианцы вышли в финал Лиги Европы, где сыграют с «Тоттенхэмом». «Манчестер Юнайтед» обладает удивительным талантом даже в трудные и плохие времена – а это был действительно плохой сезон – завоевывать трофеи.

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