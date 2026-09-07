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«Аль-Хиляль» Индзаги потерпел первое поражение за 55 матчей без учета серий пенальти

«Аль-Хиляль» Индзаги потерпел первое поражение за 55 матчей без учета серий пенальти

Прервалась беспроигрышная серия «Аль-Хиляля» из 54 матчей в официальных турнирах.Прервалась беспроигрышная серия «Аль-Хиляля» из 54 матчей в официальных турнирах.

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