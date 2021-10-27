Кому на самом деле противопоказана вакцинация, а когда прививаться можно и нужно: ответы на 7 главных вопросов о медотводе

Заболеваемость и смертность от коронавируса в России продолжают расти. На этом фоне все больше регионов вводят обязательную вакцинацию для тех, кто контактирует с окружающими активнее всего - работников сферы обслуживания, образования, ЖКХ и т.
Заболеваемость и смертность от коронавируса в России продолжают расти. На этом фоне все больше регионов вводят обязательную вакцинацию для тех, кто контактирует с окружающими активнее всего - работников сферы обслуживания, образования, ЖКХ и т.
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