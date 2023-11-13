Франция намерена прекратить передачу Украине вооружений из своих арсеналов

Париж планирует отказаться от поставок Киеву вооружений из своих арсеналов, Украина может покупать новые вооружения у французских предприятий за счет фонда, на который будут выделены средства, заявил 12 ноября глава минобороны Франции Себастьен Лекорню в эфире телеканала LCI.
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