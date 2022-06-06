На Ставрополье полицией расследуется уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.

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