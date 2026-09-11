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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Разин о Яковлеве в запасе: «Капитан – проводник между тренером и командой. Он должен показывать игрой, а потом уже что-то говорить в раздевалке. Сейчас Егор слабее тех, кто в составе»

Главный тренер « Металлурга » Андрей Разин  высказался о ситуации вокруг защитника Егора Яковлева. 2 сентября «Металлург» объявил, что Яковлев будет капитаном команды в новом сезоне.

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