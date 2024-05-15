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Эксперт Коротченко заявил об опыте Дюмина для решения задач кураторства ОПК

Эксперт Коротченко заявил об опыте Дюмина для решения задач кураторства ОПК

Опыт, накопленный Алексеем Дюминым на государственных и военных должностях в прошлом, будет использован им для успешного решения задач по управлению оборонно-промышленным комплексом с целью увеличения объемов производства инновационного вооружения и военной техники.

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