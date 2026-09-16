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Царьград

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Аксенов разрешил детям из Крыма посещать "Артек" несмотря на запрет

Аксенов разрешил детям из Крыма посещать "Артек" несмотря на запрет

Глава Крыма Сергей Аксенов скорректировал указ, позволяющий детям из Крыма и Севастополя посещать "Артек".

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