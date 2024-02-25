Какими делами можно заниматься в церковный праздник святого Алексия Московского и иконы «Иверской», грехи дня 25 февраля Алёна Юрьева25 февраля отмечается праздник святого Алексия Московского, одного из выдающихся деятелей Русской православной церкви.
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